Ostetrica licenziata dall'Asur per non essersi vaccinata scrive al ministro della Salute

LEGGI: Macerata, ostetrica rifiuta di vaccinarsi l'azienda sanitaria la licenzia in tronco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Licenziata dall'Asur di Civitanova per aver rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione trivalente (Mpr) per ovviare a un valore sotto soglia della parotite, scrive al ministro della Salute. L'ostetrica lo fa in occasione del Primo maggio, festa dei lavoratori: «Voglio portare a conoscenza di tutti il fatto che, a me, il lavoro è stato ingiustamente tolto». Dopo il botta e risposta tra interessata e azienda, la causa di lavoro in corso, la questione finisce sul tavolo del ministro.L'ostetrica era in servizio nel reparto di Ostetricia dell'ospedale di Civitanova e dopo il licenziamento a novembre si è rivolta al giudice del lavoro. L'ostetrica sottolinea ancora di non essere no vax. Nella lunga missiva ripercorre poi le tappe della querelle.