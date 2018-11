Ostetrica marchigiana rifiuta il vaccino l'azienda sanitaria la licenzia in tronco

di Luca Patrassi

MACERATA - Licenziamento per giusta causa e senza preavviso per una ostetrica dell’ospedale di Macerata che, assegnata a un reparto a rischio, non si è adeguata all’ordine di servizio che prescriveva la vaccinazione. L’altro giorno il direttore generale dell’area vasta 3 dell’Asur Alessandro Maccioni ha firmato la determina che dispone l’interruzione del rapporto di lavoro adducendo come motivazione proprio il rifiuto di vaccinarsi nonostante sia una condizione richiesta per lo svolgimento del lavoro. L’ostetrica ha risposto picche all’invito alla vaccinazione e l’azienda sanitaria ha deciso per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato.