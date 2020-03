L'ultimo saluto a Mandozzi, ex ufficiale della Guardia di finanza stroncato da una malattia

CIVITANOVA - Oggi alle 15 nella chiesa di San Carlo Borromeo a Fontespina l’ultimo saluto a Nazzareno Mandozzi, 73 anni, ufficiale della Guardia di finanza in pensione. A dare la triste notizia della sua morte era stata la moglie Mirella Franco, consigliera comunale del Pd. Un breve post su Fb per avvertire le tante persone che conoscevano Mandozzi. Tantissimi i messaggi di cordoglio pervenuti ai familiari di Mandozzi in questo momento di profondo dolore. «Questa mattina ci ha lasciati Nazzareno – aveva scritto la moglie sul social – pur nell’immane dolore ci conforta il fatto che le sue sofferenze siano finite. Un uomo buono, generoso, con un forte carattere». Mandozzi si era fatto apprezzare da tutti per le sue qualità umane e professionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA