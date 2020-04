Trovato senza vita sulle scale di casa, la vittima è un 59enne agli arresti domiciliari

POLLENZA - Muore sulle scale di casa. Trovato nella notte dai carabinieri passati per un controllo. La vittima è Giuliano Maccari, 59enne originario di Pollenza, che si trovava nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Nella notte tra martedì e ieri i carabinieri della locale stazione stavano effettuando uno dei frequenti controlli alle persone ristrette in regime di domiciliari quando hanno suonato al domicilio di Maccari.

Erano circa le 3, ma il 59enne non ha risposto al citofono. Già venerdì scorso i militari erano passati e lo avevano trovato fuori, nel cortile antistante, a parlare con altre due persone e per questo erano stati tutti e tre denunciati per la violazione del decreto “Io resto a casa”. L’altra notte, invece, la tragica scoperta. Dopo un’ispezione esterna dell’abitazione, i carabinieri hanno notato che la porta del garage aperta, sono saliti e hanno trovato il corpo del pollentino riverso a terra, supino sulle scale. Sul posto è arrivato anche il medico del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nell’abitazione di Maccari sono intervenuti subito dopo i militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Macerata che hanno effettuato un accurato sopralluogo e, d’intesa con il magistrato di turno Enrico Riccioni, hanno chiamato il medico legale, Roberto Scendoni. Il professionista non ha rilevato segni di violenza sul corpo di Maccari, fatta eccezione per una ferita alla nuca che però sarebbe compatibile con la caduta a terra. Il pubblico ministero ha comunque disposto l’autopsia che sarà eseguita questa mattina all’obitorio dell’ospedale di Macerata per accertare le cause della morte.

