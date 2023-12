Non rispondevano ai vicini, due sorelle trovate morte in casa a Recanati: erano decedute da mesi. Cosa sappiamo

RECANATI Non rispondevano ai vicini, le hanno trovate senza vita nella loro abitazione di Recanati. Insieme. Due sorelle, Luisa e Piermaria Luigia Stortini, di 69 e 71 anni, morte in casa. L'allarme è stato dato questa mattina, in corso Persiani, quando il proprietario di un appartamento disabitato sottostante quello delle due sorelle si è accorto di alcune infiltrazioni d'acqua e, non riuscendo a mettersi in contatto con le due donne, ha chiamato la polizia municipale.

Cosa sappiamo

Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco che, una volta entrati nell'abitazione delle due sorelle, hanno rinvenuto i corpi senza vita. Stando a una prima ricostruzione, le due sarebbero morte da mesi e per cause naturali. Dramma della solitudine per entrambe? Sono morte insieme per cause naturali? Se una è morta prima, l'altra non ha avuto la forza di chiamare o avvisare qualcuno? Ogni ipotesi, ora, sarebbe azzardata. Sicuramente, in questi mesi, nessuno dei parenti, conoscenti o vicini di casa a quanto pare si era insospettito dell'assenza e silenzio delle due donne.