Con l'auto abbatte il muro di un'abitazione, bloccato l'accesso a un appartamento

MORROVALLE - I vigili del fuoco ieri sono intervenuti ieri nel centro storico di Morrovalle perché un’auto, per cause in via di accertamento, è finita contro l’ingresso di una abitazione abbattendo una porzione di muro ed il portale in marmo bloccando l’accesso all’appartamento.I vigili del fuoco hanno rimosso le parti in muratura che bloccavano l’accesso ed effettuato il puntellamento provvisorio del muro e del portale. Notevoli i danni causati dal'incidente