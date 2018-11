Auto sfasciata nella notte: s'indaga sui filmati delle videocamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFANO - Brutta sorpresa a Montefano per un giovane del luogo che si è visto danneggiare la propria auto parcheggiata a poca distanza dal supermercato si. Giacomo Trucchia, il proprietario dell’auto, era rientrato a casa verso le due .Un rientro tranquillo come sempre. Domenica mattina però il giovane ha fatto l’amara scoperta. L’auto di sua proprietà era stata danneggiata con lo sfondamento del lunotto posteriore e del tergi cristallo, un danno notevole.«Oggi ho depositato una denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Montefano - dice Pierluca Trucchia, padre del giovane molto conosciuto a Montefano con diversi incarichi politici».I carabinieri di Montefano stanno facendo indagini per risalire agli autori del gesto: nella zona ci sono diversi impianti di videosorveglianza