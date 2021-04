Il virus contagia il sindaco Cecoli. «Al momento ho sintomi lievi, ho sempre adottato tutte le precauzioni»

MONTECAVALLO - È positivo al Covid il sindaco di Monte Cavallo Pietro Cecoli. A comunicarlo lui stesso sul suo profilo social con poche parole: «Oggi è giunto il responso del tampone Asur, come prevedevo è positivo. Sto seguendo la terapia, sono sempre operativo da casa».

Una pioggia di commenti sotto al post per augurare al primo cittadino una pronta guarigione. Cecoli al momento presenta sintomi lievi, ha avuto due giorni la febbre ed ha subito sospettato che potesse essere Covid: «Ho avuto febbre un paio di giorni e ho deciso di fare il tampone, adesso la febbre è passata, ma il tampone è positivo, per cui in modo trasparente ho deciso di dire quali sono le mie condizioni. Sto seguendo la terapia che mi ha dato il mio dottore e resto operativo da casa. Non ho sintomi gravi, ma non posso fare altro che rimanere a casa». Cecoli dice che ci vuole solo pazienza: «Sono cose che possono capitare, ho sempre adottato tutte le precauzioni ma sono rimasto contagiato».

