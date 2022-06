Divani e sedie scompaiono dall'hotel e finiscono in vendita sul web: titolare denuncia il direttore

MONTECASSIANO - Il direttore dell'albergo vende sedie e divanetti, ma all'insaputa del titolare. Ma gli arredi ricompaiono in vendita su un sito online e lui finisce nei guai insieme ad una coppia. I Carabinieri della Stazione di Montecassiano hanno denunciato un uomo italiano ed una coppia (donna italiana e compagno di origini marocchine). L’indagine è scaturita dalla denuncia di furto presentata presso la Stazione di Montecassiano da parte del proprietario di una struttura alberghiera che lamentava l’ammanco dall’anzidetta struttura di diversi elementi di arredo, tra quali sedie e divanetti, verosimilmente asportati tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. I Carabinieri hanno così iniziato gli accertamenti estendendoli sino ad arrivare al mercato on-line ove è apparsa la presenza di un annuncio di vendita delle sedie denunciate rubate dal titolare dell’albergo, arrivando così ad indentificare i presunti responsabili anche attraverso transazioni di vendita. Da queste ultime e sulla scorta degli esiti di una perquisizione delegata dall’Autorità Giudiziaria, che ha permesso di rinvenire alcune decine di sedie oggetto dell’ammanco, è emerso che il direttore dell’albergo all’insaputa del proprietario avrebbe venuto ad una coppia di Macerata il materiale denunciato mancante. L’indagine si conclusa con la denuncia in stato di libertà della coppia per ricettazione mentre, il direttore dell’albergo è stato deferito per appropriazione indebita.

