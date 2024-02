Matelica, che festa per Dino: Pallotti festeggia i suoi 103 anni con un regalo speciale

MATELICA Ha compiuto 103 anni il matelicese Dino Pallotti, festeggiato in questi giorni dalla sua famiglia, ma anche dall’amministrazione comunale che tramite il vicesindaco Denis Cingolani gli ha fatto visita a casa per un augurio speciale da parte di tutta la comunità matelicese.

La medaglia

A Dino è stata consegnata una medaglia del Comune di Matelica. «Facciamo gli auguri a un nostro concittadino che si è speso molto per la città e per la sua famiglia – ha spiegato il vicesindaco - Dino è stato uno dei pionieri del Verdicchio di Matelica e fino allo scorso anno ha continuato a curare i vigneti di famiglia come ha sempre fatto fin da giovane. Alla mia domanda sul segreto di lunga vita ha risposto che tutte le mattine mangia un uovo e tutte le sere prima di andare a dormire beve un sorso di liquore. Questo per lui è l’elisir di eterna giovinezza e a quanto pare funziona visto il suo ottimo stato di salute».