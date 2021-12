Serie di assunzioni nell’Area Vasta: contratto a tempo determinato per molti medici

MACERATA - Dal dire al fare passa del tempo e magari non sempre arriva il tempo del fare per i buoni propositi che si evidenziano quando si è fuori da una struttura operativa. Così l’albo pretorio dell’Area vasta 3 continua ad evidenziare una lunga serie di determine per assunzioni a tempo determinato, probabilmente obbligate dai bilanci, alcune stabilizzazioni e qualche incarico direttivo all’interno di strutture ospedaliere.



Intanto pare si sia sbloccata finalmente la procedura del concorso indetto nel 2019 dall’Asur regionale per l’assunzione a tempo indeterminato di sei logopedisti: lo gestisce l’Area vasta 3 che ha appena pubblicato l’atto di nomina della commissione (presidente la dirigente Asur Giovanna Diotallevi) che esaminerà le 392 domande presentate nel febbraio dello scorso anno. Poi ci sono le stabilizzazioni a tempo indeterminato per i dirigenti amministrativi Barbara Bucossi e Gianni Mercuri, per la psicologa Claudia Ceccolini, per l’infermiera Sara Prencipe, per le ostetriche Veronica Battistoni e Alessia Botta, per la logopedista Aurora Di Porzio e per l’Oss Massimo Chirielli. Poi assunzioni a tempo determinato per Claudia Cesari che aveva risposto (con un altro candidato) all’avviso pubblico per dirigente medico di Oftalmologia per Laura Scortichini e Sonia Crocetti che hanno partecipato (con altri due candidati) all’avviso per dirigente medico di Oncologia.

Altra determina della direttrice dell’Av3 Daniela Corsi è quella di nomina della dottoressa Alessandra D’Alessandro a responsabile della struttura “Accettazione e coordinamento attività ambulatoriale” del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Per sei mesi infine la proroga nel reparto di Medicina d’Urgenza per la dottoressa Gerarda Lucia Cellesi. Poi ci sono determine di proroga per quattro mesi delle assunzioni per una trentina di Oss. Infine avviso pubblico per la formazione di graduatorie di specialisti in Medicina dello Sport, Nefrologia e Medicina Interna.

