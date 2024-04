MACERATA Avvicendamenti, importanti conferme e nuovi incarichi. La questura di Macerata cambia volto ed è pronta alle future sfide sul fronte della tutela della sicurezza e della legalità. Ma andiamo con ordine. Patrizia Peroni, fresca di promozione al grado di primo dirigente, da reggente diventa effettiva alla guida della Divisione anticrimine. Il vicequestore Maria Nicoletta Pascucci, dal 2011 al vertice della Digos, è il nuovo capo di Gabinetto. E infine Alessandra Taddeo, proveniente da Milano, è il nuovo medico. Ad annunciare tutte le novità - che fanno seguito all’arrivo del vicario Marcello Pedrotti - è stato il questore Luigi Silipo.

L’impegno

«Peroni nel corso della sua carriera ha maturato una grande esperienza ed è una fortuna per noi poter contare ancora sulla sua professionalità - ha detto il questore -. Resta alla guida dell’Anticrimine. Si tratta di un ufficio di grande importanza, in quanto si occupa anche delle procedure legate alle misure di prevenzione, ad esempio il Daspo per i tifosi violenti, il Dacur (il divieto di accesso nelle aree urbane, ndr) o più afflittive come la sorveglianza speciale. E poi, tra i vari compiti, c’è pure il contrasto alla violenza di genere, un settore molto delicato. Le sue competenze in materia sono davvero preziose e lei, che tra l’altro è marchigiana, è entusiasta di poter continuare a metterle al servizio di questo territorio».

L’incarico

Incarico di prestigio anche per il vicequestore Pascucci, nuovo capo di Gabinetto. «Ha diretto la Digos in modo esemplare - ha sottolineato il questore Silipo - tant’è che è stimatissima dal nostro servizio centrale di Roma. Ora avrà la responsabilità di un ufficio determinante per la questura visto che si occupa dell’organizzazione dei servizi interni e di quelli riguardanti l’ordine di pubblico. In tal senso l’esperienza maturata alla Digos è molto importante». Aspetto, questo, sottolineato dalla stessa Pascucci, che sarà anche portavoce del questore: «Questi due uffici lavorano in tandem, anche se uno si occupa degli aspetti operativi e l’altro di quelli organizzativi. Sono onorata del nuovo incarico». Continuerà comunque a dirigere anche la Digos in attesa della nomina del nuovo dirigente, prevista a breve.

La salute

Tra le novità, come detto, c’è anche l’arrivo del medico Alessandra Taddeo. Si occuperà della salute del personale della questura. Ma parteciperà anche ai controlli in strada durante le notti della movida. Un’attività che prevede, oltre agli accertamenti con l’etilometro, pure i test antidroga.

Una questura sempre più “rosa” in ruoli chiave, considerando anche che a dirigere la Squadra mobile e l’Ufficio immigrazione sono, rispettivamente, i commissari capo Anna Moffa e Alessia Ausiello.