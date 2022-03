Si ribalta con l'auto sulla provinciale, dona trasportata al pronto soccorso dall'eliambulanza

MACERATA - Una donna ferita in gravi condizioni è il bilancio di un incidente stradale di questa mattina nel Maceratese. L'incidente sulla strada provinciale potentina, nel tratto che collega Madonna del Monte a Macerata. L'auto su cui viaggiava la donna, per cause ancora da accertare, è sbandata ed è finita fuori strada ribaltandosi sulla sede stradale.

Sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto la ferita dalle lamoere. Le condizioni della ferita sono apparse piuttosto gravi tanto che è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza del 118 regionale per consentirne il trasporto all'Ospedale Regionale di Torrette ad Ancona.

