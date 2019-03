Case per studenti, nuova truffa universitari raggirati sul web I malviventi clonano un sito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Case per studenti con truffa, universitari raggirati sul web. I malviventi clonano un famoso sito di affitti e mandano alle vittime email con il loro Iban. Diversi i casi registrati a Macerata, la stessa tecnica è usata per le abitazioni delle vacanze. Sono alcuni dei tanti pericoli di Internet.Dai telefonini ai computer, dai capi di abbigliamento griffati alle scarpe di note marche fino alle case in affitto per turismo o per il soggiorno di studenti, perfino case prefabbricate. Per non parlare di cosiddette truffe sentimentali che portano a spendere soldi verso persone che si dicono bisognose ma non lo sono affatto. Il mondo del web presenta ogni tipo di rischio e tocca tutti: dai privati alle imprese. E vede anche nel nostro territorio un’escalation di casi che spesso vengono denunciati, anche se il dato di chi esce allo scoperto è notevolmente inferiore a quello di chi viene raggirato che, a volte per vergogna, preferisce restare nell’anonimato.