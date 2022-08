MONTELUPONE - «Sono stato vittima della truffa dello specchietto». A raccontarlo è un turista straniero che ha scritto al Corriere Adriatico dopo aver letto l’articolo sull’uomo denunciato a San Severino, nei giorni scorsi, per lo stesso reato. In questo caso, però, il fatto è stato denunciato a Montelupone.

Le auto distanti, non si sono toccate

«Il 7 agosto - racconta il turista - eravamo in vacanza a Castelfidardo quando un’auto, incrociando il nostro mezzo, ha suonato il clacson. Il conducente mi ha chiesto di fermarmi e mi ha accusato di aver rotto il suo specchietto. Per ripararlo mi ha chiesto 300 euro, ma io gli ho subito risposto che le telecamere installate nella mia auto avevano ripreso tutta la scena. Una affermazione - prosegue il turista - che non è piaciuta all’automobilista: si è innervosito ed è diventato anche piuttosto aggressivo. A quel punto, per mandarlo via, gli ho dato 30 euro. Ho denunciato quanto accaduto ai carabinieri di Montelupone, che sono stati molto disponibili e cordiali, e ho condiviso il filmato delle telecamere su Youtube».

L'uomo ha preteso i soldi per riparare lo specchietto

Nonostante quanto gli sia accaduto, però, il turista ci tiene a ribadire che «dopo vent’anni di vacanze in Italia è la prima volta che si verifica un fatto simile. Abbiamo apprezzato molto il soggiorno - conclude - e torneremo sicuramente nelle bellissime Marche».