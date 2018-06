Tenta la fuga a piedi con l'eroina nascosta nelle parti intime: preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ancora controlli da parte della polizia. In via Pace gli agenti della Squadra mobile hanno individuato un cittadino nigeriano di 35 anni residente in Puglia. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di darsi alla fuga a piedi ed è stato subito raggiunto dai poliziotti che lo hanno bloccato nonostante lo straniero avesse opposto una forte resistenza. Condotto in questura e sottoposto a perquisizione, i poliziotti gli hanno trovato addosso due “palline” di eroina che il ragazzo nascondeva tra i glutei.Il nigeriano è stato così denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. All’uomo sono stati sequestrati anche un telefono cellulare e due schede Sim ritenute utili al proseguo delle indagini. Secondo la polizia, con il telefonino il nigeriano manteneva i contatti con i clienti. Inoltre è stata sequestrata anche la somma di circa 130 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.