Le strappa di mano il cellulare e scappa a piedi: caccia allo scippatore

MACERATA - Ieri mattina, verso le ore 7.30 in via Cioci a Macerata due studentesse di 15 e 16 anni che stavano camminando per recarsi a scuola, sono state avvicinate da un uomo sui 30 anni il quale ha afferrato il braccio di una delle due ragazze riuscendo a sottrarle il telefono cellulare che teneva in mano nonostante la giovane avesse opposto resistenza.L’episodio è stato immediatamente segnalato al 113 al quale la ragazza ha fornito una sommaria descrizione sia dell’uomo che dell’auto con cui si era dato alla fuga. Immediatamente sono stati istituiti in città ed in particolare nelle maggiori vie di afflusso e deflusso posti di controllo con l’obbiettivo di intercettare l’autovettura segnalata. La pressione esercitata dalla Polizia di Macerata, nell’arco di poche ore ha consentito di recuperare il telefono cellulare abbandonato a terra dal malvivente in via Lorenzoni.