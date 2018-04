Ubriaco e a torso nudo al pub infastidisce i clienti e aggredisce i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Aveva alzato troppo il gomito. Una serata all’insegna dell’alcol che si è conclusa nel peggiore dei modi per un 22enne della Guinea. Dopo avere scatenato il caos in un locale del centro storico di Macerata è stato bloccato dai carabinieri, portato in caserma e denunciato alla procura. A mettere fine al suo deplorevole show sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata. Ubriaco e a torso nudo infastidiva clienti e gestori del locale, poi si era scagliatro contro i militari. Anche in caserma ha spintonato i carabinieri.