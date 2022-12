Lo stadio Tubaldi è finalmente ok, c'è il semaforo verde: la Recanatese torna nella sua casa

RECANATI – La Commissione Pubblici Spettacoli ha dato finalmente il via libera. La Recanatese, reduce dalla sconfitta di misura contro la Reggiana, può tornare a giocare nel suo Tubaldi dopo la parentesi di inizio stagione all'Helvia Recina di Macerata.

La riapertura

L'impianto - omologato per 1500 posti compresi i 500 del settore ospiti - riaprirà domenica 11 dicembre per Recanatese-Entella, calcio d'inizio ore 17.30: «È il coronamento di un lungo lavoro e dei tanti sforzi fatti in questi mesi. Tiriamo anche un sospiro di sollievo e tra l’altro il vernissage avverrà contro un avversario di grande prestigio e con una visibilità mediatica davvero molto importante». E' stato il commento del sindaco Antonio Bravi