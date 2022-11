Martedì di Lega Pro: le marchigiane impegnate nel turno infrasettimanale tra le 17.30 e le 21.00

ANCONA- Si torna già in campo in Lega Pro. La sedicesima giornata, coincidente con il terzo turno infrasettimanale della stagione, andrà in scena tra oggi (29 novembre) pomeriggio e stasera. Questo il programma completo: ore 13 Alessandria-Olbia, ore 17.30 Carrarese-Ancona, Pontedera-Entella, Torres-Fiorenzuola, ore 21.00 Lucchese-Cesena, Recanatese-Reggiana, Rimini-Imolese, San Donato Tavarnelle-Aquila Montevarchi, Siena-Fermana, Vis Pesaro-Gubbio

