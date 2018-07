Spaccio di droga al parco â€‹anche a minorenni: arrestati 4 stranieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Si sono finti clienti per non far insospettire i pusher. Una decina di “undercover”, agenti sotto-copertura, portandosi con gli spacciatori sotto l’obiettivo di telecamere ad altissima definizione e a infrarossi piazzati alcuni giorni prima, ha permesso di registrare e documentare circa una quarantina di episodi di spaccio, anche a minorenni. Giovedì, a conclusione dell’operazione denominata “Piazza pulita”, sono scattati gli arresti differiti nei confronti di quattro africani richiedenti asilo, tutti tra i 20 e i 24 anni.I dettagli dell’attività, avviata i primi di marzo scorso e andata avanti per circa due mesi sotto il coordinamento del procuratore Giovanni Giorgio, sono stati illustrati ieri mattina nel corso di una conferenza stampa dal questore Antonio Pignataro e dalla dirigente della Squadra Mobile, Maria Raffaella Abbate. «La sicurezza è garantita – ha esordito il questore –. I cittadini di Macerata possono stare sicuri perché abbiamo la certezza di combattere la criminalità 24 ore su 24, con risultati concreti. La filiera istituzionale, ancora una volta, con il procuratore Giorgio funziona perfettamente, sia al livello giudiziario sia al livello di scurezza».