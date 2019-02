Spaccia al parco ai minori: arrestato per la quinta volta in poco più di un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Spacciava marijuana e hashish a chiunque, ma lui preferiva i minorenni. Oggi è stato bloccato e arrestato dalla Polizia. Era al Parco Fontescodella seduto su una panchina all’ombra degli alberi in attesa di qualcuno quando, accortosi di essere osservato, ha preso un involucro e lo ha lanciato tra la vegetazione. Dentro c’erano 14 dosi di hashish già pronte per essere spacciate, per un totale di 20 grammi. L’“indomito” è un guineano di 20 anni, senza fissa dimora, arrestato da carabinieri e polizia ben cinque volte in poco più di un anno. Sempre per droga, spesso a minorenni.