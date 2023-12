MACERATA - Arresti e denunce nel Maceratese: quattro automobilisti sono stati denunciati perché positivi all’alcoltest (un dei quali è finito fuori strada la sera della vigilia di Natale) mentre due persone, un 23enne e un 52enne, sono stati condotti rispettivamente in un istituto penale per minorenni e in carcere. È il bilancio dell’attività svolta dai carabinieri della Compagnia di Macerata sul territorio di competenza nei giorni a cavallo di Natale.

I dettagli

Per quanto riguarda gli arresti, entrambe le persone sono state raggiunte da ordini di carcerazione. Il primo è stato eseguito il 23 dicembre dai carabinieri della stazione di Macerata insieme ai colleghi della Sezione operativa del Norm che hanno rintracciato e condotto all’istituto penale per i minorenni di Bologna un 23enne bosniaco nei cui confronti era stato emesso un ordine di esecuzione di pene concorrenti dalla Procura del Tribunale per i minorenni di Ancona. Il giovane, infatti, è stato condannato alla pena complessiva di 5 anni, 8 mesi e 28 giorni di reclusione (oltre a una multa di 8.800 euro). A suo carico ci sono una rapina e diverse violazioni della legge sugli stupefacenti commesse a Tolentino e Macerata tra il 2017 e il 2021, alcune delle quali compiute in un periodo in cui era ancora minorenne. È invece finito in carcere il giorno di Natale un 52enne italiano. I militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Macerata lo hanno rintracciato proprio il pomeriggio del 25 dicembre, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura del Tribunale di Ascoli Piceno.

L’uomo, con diverse condanne diventate definitive, ultima delle quali per un danneggiamento seguito da incendio commesso nel 2018 a San Benedetto del Tronto, deve espiare la pena di due anni, otto mesi e due giorni di reclusione. Rintracciato a Macerata è stato condotto nella casa circondariale di Fermo. Per quanto riguarda le denunce, i carabinieri della Sezione radiomobile del Norm di Macerata hanno deferito quattro automobilisti: i primi due sono stati fermati la notte del 22 dicembre scorso per le vie del centro in due circostanze distinte. I militari hanno imposto l’Alt dopo aver visto la guida incerta di entrambi e quando un 42enne di Macerata e un 25enne di Pollenza sono scesi dalle loro auto avevano un’andatura barcollante, per questo i carabinieri li hanno sottoposti all’alcoltest: uno dei due aveva un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,73 grammi per litro, quasi il triplo rispetto al limite consentito, mentre l’altro aveva 1,14 grammi per litro. Per entrambi è quindi scattata la segnalazione alla Procura e alla prefettura di Macerata per i provvedimenti di competenza. Per quanto riguarda il 42enne i carabinieri lo hanno anche denunciato all’autorità giudiziaria poiché si era messo alla guida nonostante avesse la patente revocata. Stesso esito ha avuto anche il controllo effettuato su un operaio 40enne di origine peruviana che vive a Macerata da diversi anni. L’uomo, la sera della vigilia di Natale, era finito fuori strada (nell’incidente non sono stati registrati feriti) in via Spalato a Macerata. Sottoposto alla prova dell’etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,33 grammi per litro, anche lui è stato quindi segnalato alla prefettura di Macerata per i conseguenti provvedimenti amministrativi ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza.

Gli accertamenti

L’ultimo ad incappare nei controlli dei carabinieri è stato un 52enne che vive in un comune dell’alto Maceratese. Fermato durante un controllo su strada a Corridonia mentre era alla guida della sua Volkswagen Polo, l’uomo presentava i classici sintomi di chi eccede nell’uso dell’alcool e quindi è stato sottoposto ad accertamento alcolemico che ha evidenziato un tasso pari a 1,20 grammi per litro. È stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza e la sua patente di guida è stata ritirata per la conseguente sospensione amministrativa.