Setta creata per truffare â€‹i risparmiatori: sequestro di beni milionario

MACERATA- Un uomo che aveva costruito una setta religiosa al vertice - stando all’accusa - di una associazione a delinquere che avrebbe truffato risparmiatori decine di milioni di euro: l’uomo, sedicente Max of Stricher, è finito in manette ieri. A Macerata la Guardia di Finanza ha sequestrato beni dovendo recuperare oltre 22 milioni.A capo Massimiliano Muzzi, conosciuto come Max of Strichen, XVII barone di Strichen, un romano che nel 2016 aveva fondato al castello di Petroro un’abbazia ortodossa. Secondo le indagini della Guardia di finanza di Roma sarebbe lui a capo di un’organizzazione criminale che, attraverso una fitta rete di promoter, avrebbe intascato i soldi di ignari investitori. A Macerata vive e lavora (oggi per un’altra azienda) una donna che aveva un ruolo amministrativo nelle società legate alla società di partenza. Nei suoi confronti è stato disposto un sequestro per 22 milioni di euro.