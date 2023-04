Macerata, scontro frontale tra due auto: un'anziana di 95 anni in eliambulanza a Torrette

MACERATA Scontro frontale tra due auto con un'anziana che è stata trasportata a Torrette. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi (26 aprile), alla Cimarella a Macerata. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate frontalmente.

I soccorsi

Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che si sono occupati dei tre feriti. Ad avere la peggio una 95enne che è stata portata in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona. Gli altri due feriti, invece, avrebbero riportato lesioni più lievi e sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata.