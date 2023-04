MACERATA - Buone notizie sul fronte della sanità. Arrivano otto bandi di concorso, per altrettante specialità, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di ben trentacinque dirigenti medici per coprire le carenze di organico di alcune unità operative delle strutture ospedaliere dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata. E’ l’oggetto di una delle ultime determine firmate da Antonio Draisci nella veste di commissario straordinario dell’Ast di Macerata, prima del passaggio alla guida del Servizio Salute della Regione Marche.

Nella determina si parla appunto dell’indizione di otto concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione di dirigenti medici a copertura dei posti vacanti. Nello specifico si tratta di otto posti di dirigente medico di cardiologia, 3 posti di dirigente medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio, 3 posti di dirigente medico di Medicina Interna, 4 posti di dirigente medico di Nefrologia, un posto di dirigente medico di Neurologia, 4 posti di dirigente medico di Ortopedia, 4 posti di dirigente medico di Pediatria e infine 8 posti di dirigente medico di Psichiatria.



Concorsi di una tipologia che non vi vedeva da tempo immemore all’albo pretorio dell’azienda sanitaria: negli ultimi anni si erano visti quasi esclusivamente avvisi per la formazione di graduatorie e assunzioni a tempo determinato e con il contagocce pur in presenza di paurosi vuoti di organico. Ora si annuncia il ritorno ai concorsi vecchia maniera, quelli a tempo indeterminato. Anche se - al momento - si tratta dell’avvio della procedura per l’indizione dei concorsi, poi bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta, il decorso dei termini, la presentazione delle domande, la formazione delle commissioni esaminatrici, la copertura economica e la presenza - o meno - di candidati interessati. In ogni caso, almeno in partenza, una inversione di tendenza rispetto alle recentissime guide aziendali che avevano indicato il precariato come uno dei motivi di bandi di concorsi che andavano deserti e aveva poi continuato con le procedure di assunzione a tempo determinato. Oggi l’albo pretorio dice che l’Ast di Macerata prova a rientrare nei binari di piante organiche regolari con contratti a tempo indeterminato.



La determina, nella parte istruttoria, spiega che si tratta della «programmazione economica del fabbisogno triennale 2022-2024» ed «è prevista la copertura a tempo indeterminato di diversi posti vacanti di dirigente medico». Al fine di soddisfare il fabbisogno di unità mediche carenti in organico, non risultano «utilizzabili graduatorie di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato né di avviso pubblico per incarichi a tempo determinato, atteso che tutte le graduatorie formate dalle aziende del servizio sanitario regionale sono state completamente esaurite o non sono utili residuando solo medici specializzandi che non possono essere assunti».



Sono variate anche le norme per l’espletamento dei concorsi: «L’art. 49 comma 1 della legge regionale 19/2022 ha abrogato l’articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2017 numero 8 che prevedeva l’espletamento di concorsi unici per l’assunzione, da parte degli enti del Servizio Sanitario Regionale, di personale dirigente e non dirigente». I bandi di concorso appena approvati attendono ora di essere pubblicati per dare il via alla presentazione delle domande.