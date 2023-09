MACERATA San Giuliano si colora di biancorosso con la passerella in piazza della Libertà delle principali formazioni di volley e calcio cittadine. Dalla Cbf Balducci alla Banca Macerata volley e poi la Maceratese che ha fatto esplodere di entusiasmo la piazza vista la presenza di centinaia di supporter con bandiere, striscioni e cori. Un bagno di folla per tutte e tre le società ma è innegabile che il diapason dell’entusiasmo sia arrivato quando sul palco è sfilata la squadra del patron Alberto Crocioni: in tantissimi hanno voluto caricare la squadra per l’inizio della stagione, che prende il via domenica con il match più atteso, il derby di Coppa Italia contro la Civitanovese.

A presentare l’appuntamento sul palco sono stati Claudio Ricci e Serena Esposito che hanno accolto i calciatori indossando una maglia biancorossa ed hanno scandito uno per uno i nomi degli atleti inframezzati dagli olè levatisi dalla piazza gremita. Tifosi che si sono lasciati andare a numerosi cori di incitamento come “Forza Rata vinci per noi”, “La curva è con te”, sventolio di bandiere e vessilli ma pure gli immancabili cori di scherno verso i civitanovesi. «Grazie a tutti ragazzi, non pensavo a questa accoglienza così numerosa e calorosa. – ha detto il presidente della Maceratese, Alberto Crocioni - Sono davvero emozionatissimo, speriamo di conquistarvi e farvi gioire in questa stagione e aspettiamo voi in Curva Just e tutta la città allo stadio». Sul palco anche l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi e il sindaco Sandro Parcaroli.

L'entusiasmo

«Se mi aspettavo questo entusiasmo straripante? Sì, me lo aspettavo – ha affermato il primo cittadino -. Dico ai tifosi che noi dobbiamo vincere, ma lo sport è di insegnamento e non fatemi vedere cose brutte. Fate il tifo per la squadra ma rispettate sempre gli avversari». Per la Cbf i primi a salire sul palco sono stati i rappresentanti della famiglia Balducci, il commendator Franco Balducci con i figli Massimiliano e Benedetta, insieme a loro il presidente della Hr Volley, Pietro Paolella e il direttore sportivo Maurizio Storani: tanti applausi per la new entry Lucia Bosetti, direttore operativo, appena entrata a far parte dell’organigramma del club. Poi l’attesa passerella al ritmo di musica rock delle giocatrici protagoniste in maglia Cbf Balducci.