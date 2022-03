Ricorso al Tar sul canile di Macerata: respinta la domanda cautelare. Ecco la situazione

MACERATA - Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha respinto la domanda cautelare del ricorso Enpa contro il Comune di Macerata e Meridiana per la deliberazione del Comune di proroga della convenzione con la cooperativa per la gestione del canile comunale.

L’Enpa è stata condannata a pagare in favore del Comune e della Meridiana le spese di questa fase del giudizio, che si liquidano in 1000 euro in favore delle due controparti. Nessuna sospensione, pertanto, per la deliberazione che proroga la convenzione in essere con Meridiana per la gestione del canile e con la quale il Comune di Macerata «ha inteso privilegiare - rileva la Meridiana - il superiore interesse pubblico alla ristrutturazione ed all’efficientamento energetico dell’immobile. La proroga è stata concessa a fronte della proposta della cooperativa di realizzare, senza alcun costo per il Comune di Macerata, importanti interventi di riqualificazione energetica della struttura, attraverso il c.d.“Superbonus 110%”.

Il Tar Marche, si era già pronunciato con sentenza, a dicembre 2021, respingendo un altro ricorso, promosso dall’associazione Appa di Ascoli Piceno contro il Comune di Ascoli Piceno e nei confronti di Meridiana Cooperativa Sociale, per ottenere l’annullamento della determinazione del Comune di Ascoli, con la quale era stata aggiudicata a Meridiana la gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento dei cani randagi del Comune di Ascoli Piceno. Anche in quel caso, l’associazione è stata condannata al pagamento, in favore delle controparti delle spese del giudizio. Pagamento, mai ricevuto e che ha costretto la cooperativa a dover avviare anche una pratica per il recupero del credito.

«Questa cooperativa, con l’unica colpa di aver partecipato ad un bando pubblico e averlo vinto, continua a subire danni e sostenere costi da oltre due anni - si legge in una nota - Ciò che resta da definire, è l’incomprensibile atteggiamento del Comune di Macerata, il quale, oggi, nonostante gli eccellenti risultati di una cooperativa sociale del territorio ora, di fatto, intende bloccare l’esecuzione del regolare contratto sottoscritto da Meridiana con il Comune di Ascoli Piceno».

