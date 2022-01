Si è spento a 81 anni Quarto Pianesi, l’ex dirigente Eni e campione di hockey era risultato positivo al Coronavirus

MACERATA - Lutto in città per la morte, avvenuta l’altro ieri a Milano per le complicazioni derivate dal Covid, di Quarto Pianesi (foto), maceratese di 81 anni, alto dirigente dell’Eni e nazionale di hockey su prato, con la maglia azzurra aveva anche partecipato al torneo olimpico del 1960. Maceratese di origine, Quarto Pianesi nel capoluogo aveva conservato una fitta rete di relazioni dovute ai tanti amici e ai parenti. Lascia la moglie Carla Offidani e la figlia Michela. In città appunto sono tante le persone che lo ricordano e che si sono strette attorno alla famiglia colpita negli affetti più intimi. Un personaggio, Quarto Pianesi, che ha saputo attraversare epoche e mondi diversi sempre ai vertici, sia nello sport che nel mondo del lavoro.

