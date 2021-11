“Macerata più” premia cinque sportivi: «Siete un’eccellenza della nostra città», Ecco chi sono gli atleti d'oro

MACERATA - Cinque targhe del Premio “Macerata Più” - il riconoscimento simbolico che l’Amministrazione comunale ha istituito per sottolineare il valore dello sport e premiare le eccellenze sportive sia sotto il profilo dei risultati che dell’etica - ad altrettanti atleti maceratesi che si sono distinti ognuno nella propria disciplina. Un premio che testimonia la vicinanza dell’Amministrazione comunale e assume più valore alla luce del fatto che Macerata è Città europea dello Sport 2022.



A consegnare i riconoscimenti ieri mattina nella sala consiliare del Palazzo comunale a Patrizia Magnante campionessa italiana di Beach Tennis singolo over 40 e doppio over 45, Michele Antonelli campione italiano 35 km di marcia, Stefano Chiappini campione europeo di Football americano, Leonardo Rosetti campione italiano di Kick Boxing e a Elisa Marini campionessa italiana 3 km di marcia under 16, sono stati il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi e l’assessore Paolo Renna.



«Lo sport – ha detto il sindaco Parcaroli – deve essere unico,a 360°. Non esiste uno sport minore rispetto ad altri, tutti sono importanti e belli e deve essere celebrato non solo per chi raggiunge successi in sport rinomati ma anche per chi pratica sport meno celebrati». L’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, fin dall’insediamento dell’Amministrazione Parcaroli è stato promotore di questo riconoscimento che, ha affermato «vuole essere un grazie della città nei vostri confronti e dare più valore e premiare le eccellenze sportive di Macerata che conta ben 153 associazioni del settore con 10.000 iscritti. Macerata ha nel suo Dna una gran voglia di sport il quale, soprattutto in questo periodo, rappresenta una medicina per il corpo ma anche per la mente non dimenticando che l’attività sportiva è anche una delle forme più efficaci di promozione del territorio. A breve promuoveremo degli incontri con le società che operano nel territorio per mettere a punto un ricco programma in vista del 2022 che vedrà Macerata Città Europea dello Sport».

