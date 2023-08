Macerata, sorpasso azzardato, urta due auto, le manda fuori strada e fugge: ​donna ferita, caccia al pirata della strada

MACERATA - Con un sorpasso azzardato avrebbe mandato fuori strada due auto e poi avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi a soccorrere gli automobilisti. È caccia all’auto pirata che questa mattina in via Einaudi avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo a due automobilisti. Tutto è successo verso le 12.30 a Villa Potenza.

Secondo una prima ricostruzione un’auto di grossa cilindrata avrebbe percorso via Einaudi in direzione del capoluogoe con un sorpasso azzardato avrebbe urtato le auto sorpassate facendo finire i conducenti fuori strada. A bordo di un’auto c’era una coppia, sull’altra una donna. Una delle due donne è stata al pronto soccorso con lievi ferite. A seguito dell’accaduto sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Sono in corso le indagini, anche tramite le anlisi delle immagini di videosroveglianza.