Perde il portafogli con 5mila euro: ristoratori cinesi lo restituiscono

MACERATA - Stava per pagare un conto a dir poco salato, ben 5mila euro, una maceratese per del cibo d’asporto. Nessun dolo, però, da parte del ristoratore, anzi si deve proprio alla buonafede dei proprietari del locale “Sushi più”, a Sforzacosta, il ritrovamento della cospicua quantità di denaro.



Solo due sere fa la signora aveva allertato la polizia per denunciare il furto, temendo che il portafogli le fosse stato sottratto dalla borsa una volta entrata all’ospedale di Macerata dove si trovava per assistere un parente ricoverato.

La meticolosa attività ha portato a intuire come la perdita del portafogli potesse essere avvenuta nel ristorante giapponese-cinese dove poco prima si era recata per acquistare del cibo. Una ipotesi subito confermata, con il sospiro di sollievo della diretta interessata. Ad aspettare a Sforzacosta gli agenti di Polizia il titolare di “Sushi più”, Lu Zhiyi e la cameriera Lu Xiao Min, autrice del ritrovamento. A raccontarlo è lo stesso gestore del locale: «Una volta rinvenuto il portafogli abbiamo cercato di raggiungere la signora ma si era già allontanata dal parcheggio - ha detto -, a volte capita che qualcuno dimentichi il cellulare o degli oggetti personali ma stavolta, come capite, è stato ben diverso».

Giovedì 15 Novembre 2018, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 15-11-2018 10:49