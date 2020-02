Vandalo seriale sfregia auto e telecamere al parcheggio, ubriaco immortalato in un video

MACERATA - Evidentemente su di giri per qualche bicchiere di troppo, danneggia le auto in sosta nel parcheggio del centro storico e se la prende con ogni cosa che trova davanti a sé, tra cui anche una telecamera di videosorveglianza. Senza rendersi, però, conto che tutta la scena è stata immortalata dalle spycam. Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri per identificare l’autore degli atti vandalici.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, alle prime luci dell’alba. Erano circa le 5 quando l’uomo, autore del vandalismo, è andato a riprendere la sua automobile parcheggiata all’ex ParkSì, sotto i giardini Diaz. Mentre percorreva quella strada, a piedi, forse dopo aver esagerato con l’alcol, ha cominciato a danneggiare tutto ciò che si è trovato davanti lungo il suo percorso.

Nel mirino sono finiti anche gli specchietti di qualche macchina in sosta e anche una telecamera di videosorveglianza, collegata direttamente con il servizio di vigilanza Axitea e c la centrale dei carabinieri di Macerata. I militari dell’Arma, dunque, hanno immediatamente avviato le indagini per identificare il responsabile degli atti vandalici. © RIPRODUZIONE RISERVATA