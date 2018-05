I Pm: «Pamela violentata e uccisa da Oseghale» Nuova misura cautelare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Omicidio di Pamela Mastropietro. Notificata in carcere a Innocent Oseghale la misura cautelare per l'accusa di concorso in omicidio. Il Gip del Tribunale di Macerata in un primo momento non aveva condiviso questa ricostruzione. Secondo la Procura (che ha contestato al nigeriano anche l'accusa di violenza sessuale aggravata) Oseghale avrebbe ucciso Pamela dopo averla violentata, approfittando del fatto che la diciottenne era sotto l'effetto di eroina, ma il Gip non ha condiviso questa ricostruzione. Secondo il giudice Oseghale avrebbe ucciso Pamela per paura, per evitare di trovarsi nei guai dopo che la ragazza si è sentita male. Il procuratore Giovanni Giorgio si riserva di presentare ricorso al Tribunale del Riesame per quanto riguarda la violenza sessuale.