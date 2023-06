​Macerata, non solo alcol e droga nel bilancio dei controlli: c'è anche un arresto

MACERATA- Proseguono incessanti i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri di Macerata che, nell'ultimo weekend, hanno sanzionato un automobilista denunciandolo per guida in stato di ebbrezza, un giovano trovato in possesso di droga (segnalato quale assuntore) e un uomo che è stato addirittura arrestato.

LEGGI ANCHE: Dopo la fine della relazione la tempesta di messaggi e si apposta fuori dal suo posto di lavoro: denunciato per stalking

Le manette

Si è trattato di un 29enne, già gravato da diversi precedenti di polizia, ritenuto responsabile di numerose violazioni delle prescrizioni che gli erano state imposte con gli arresti domiciliari. Il giovane, infatti, si era reso protagonista di episodi particolarmente gravi da rendere necessario il carcere. Attualmente è stato condotto a Montacuto.