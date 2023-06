Dopo la fine della relazione la tempesta di messaggi e si apposta fuori dal suo posto di lavoro: denunciato per stalking

MONTEGRANARO - La loro relazione è finita lo scorso 9 aprile, ma lui non si è mai rassegnato ed ha continuato a tormentare la ex, fino quando la situazione è diventata nsstenibile ed è stato denunciato per stalking.

Si tratta di 37enne pregiudicato, denunciato per atti perscutori dai carabinieri di Montegranaro. L'uomo, malgrado la rottura, ha continuato a inviare messaggi telefonici minatori e ad assumere comportamenti molesti. Si è anche presentato nelle vicinanze del luogo di lavoro della vittima, causandole uno stato di ansia grave e prolungato al punto che la stessa ha modificato le sue abitudini di vita per timore per la sua incolumità. La competente autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Stazione di Montegranaro, che hanno attivato il codice rosso per garantire la tutela della vittima.