La neve abbatte i cavi: centinaia di famiglie rimangono al buio per ore

MACERATA - Ormai da qualche tempo purtroppo in provincia alla parola neve si associa anche il blackout. Non sono mancati nemmeno ieri, infatti, i disagi legati alla mancanza di energia elettrica. Centinaia le famiglie che sono rimaste al buio, probabilmente per guasti alle linee causati dalla neve, tra Camerino, Castelraimondo, Gagliole e Treia. Un cavo dell’alta tensione è addirittura finito sulla carreggiata della superstrada Valdichienti.Gli operatori dell’Enel sono stati impegnati per tutta la giornata cercando di riparare i guasti alle linee causati dalla neve. Ieri pomeriggio, infatti, l’allarme black out era rientrato in quasi tutte le zone interessate, ma le criticità sono rimaste a Gagliole. Pare, invece, non ci siano stati gravi problemi nelle Sae delle zone montane.