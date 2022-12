​Macerata, il negozio Emergency per un natale solidale: dall'8 dicembre sarà possibile finanziare i progetti

MACERATA- Tappeti tessuti a mano e tavolini intarsiati realizzati da artigiani afgani, accessori creati con materiale di recupero, manufatti provenienti da tutto il mondo, prelibatezze natalizie e tante altre idee regalo per garantire il diritto alla cura a chi è vittima di guerra e povertà. Sono solo alcuni dei regali di Natale da acquistare nel negozio di Emergency che aprirà giovedì 8 dicembre a Macerata, in via Tommaso Lauri 32.

Le modalità

Lo spazio sarà aperto fino a sabato 24 dicembre da martedì a venerdì dalle ore 16:00 alle 20:00, e da sabato a domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00. In vendita più di 70 idee regalo con il logo di Emergency ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui lavora l'Ong o da realtà solidali. Le cooperative che collaborano con i negozi di Emergency, informa una nota, operano in condizioni rispettose dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, spesso utilizzando materiali riciclati o di recupero. Uno spazio è dedicato ai prodotti di artigianato provenienti dall'Afghanistan. Ma si possono acquistare dolci artigianali, come quelli di Cotti in Fragranza alla mandorla e al pistacchio, realizzati dai ragazzi del carcere minorile di Malaspina a Palermo; articoli di cartoleria (penne riciclate, matite ecosostenibili e taccuini con scarti alimentari riciclati che aggiungono valore all'economia circolare), monili decorati con inchiostri a base d'acqua, collane in bronzo e ceramica, cosmetici ecofriendly, accessori in pelle di Cartiera, laboratorio di moda etica, t-shirt e felpe. Il ricavato andrà a finanziare i progetti di Emergency: protesi per vittime delle mine, una sedia a rotelle per un paziente in Iraq, una visita pediatrica in Uganda, la formazione professionale di una studentessa afgana del Centro di maternità di Anabah. Possibile anche contribuire con una e-card. Nel negozio di Natale di via Tommaso Lauri a Macerata sarà possibile trovare anche il «Panettone fatto per Bene» che sarà in vendita anche nelle piazze di tutta Italia da giovedì 8 a domenica 11 dicembre.