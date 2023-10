Record a Macerata, in un giorno nascono 14 bambini. Il primario Pelagalli: «Un bel segnale per il futuro»

MACERATA - Il giorno di San Francesco è stato un giorno da record per il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Macerata. In 24 ore sono nati 14 bambini.

Macerata, in un giorno nascono 14 bambini

Soddisfazione del primario Mauro Pelagalli, direttore del Dipartimento materno-infantile dell'Ast: «Una giornata indimenticabile - commenta -, ci siamo trovati a far nascere 14 bambini in 24 ore. Questo evento rappresenta una eccezionalità perché se facessimo nascere 14 bambini al giorno conteremmo a Macerata 3.000 parti in un anno, invece nel nostro ospedale ne raggiungiamo 1.300. Circa cinque o sei al giorno. Un bel segnale di speranza nel futuro».