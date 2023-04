Muore mentre passeggia nel cortile di casa: malore stronca un uomo di 60 anni

MACERATA - Malore fatale nel cortile di casa, tragedia poco dopo le ore 17 di oggi in via Roma. Un uomo, sulla sessantina, è stato trovato morto nel cortile della sua abitazione, nei pressi della rotatoria delle ex Casermette. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando l'uomo ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Sono intervenuti i sanitari del 118 ma per lui non c'era più niente da fare. Sul posto anche i carabinieri.

* NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO