Stordito dall'alcol, quarantenne trovato davanti al supermercato che dormiva

ANCONA - Emergenza alcol, un altro caso. Privo di sensi stordito dagli alcolici un uomo di 40 anni di nazionalità ucraina dormiva nel piazzale antistante il supermercato Acqua e Sapone in via Flaminia ad Ancona. Lo ha visto una persona che senza perdere tempo ha chiamatoi soccorsi, sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha portato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.