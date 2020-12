Pauroso schianto in moto contro un’auto, ferito grave un centauro di 53 anni

MACERATA - Incidente tra un’auto e una moto in via Pancalducci, strada d’uscita da Macerata; motociclista trasferito in gravi condizioni all’ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, lungo la centralissima arteria del capoluogo. Ancora da chiarire le cause esatte dello scontro – forse all’origine dell’impatto ci sarebbe il mancato rispetto di una precedenza – fatto sta che una vettura, una Opel, e una moto, una Yamaha, si sono scontrate all’altezza del negozio Piante e Fiori Tomassetti.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al centauro, un 53enne, per poi trasferirlo all’ospedale del capoluogo; le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. Nessuna conseguenza per la conducente della vettura. Sul posto, per i rilievi del caso, anche gli agenti della polizia stradale. L’incidente, vista anche l’ora di punta, ha causato notevoli disagi alla circolazione e lunghe code.

