MACERATA - Vento gelido e neve ieri in provincia di Macerata: un primo assaggio di stagione invernale. Con i primi fiocchi scesi anche a quote più basse delle cime delle montagne, si è registrato un sensibile calo delle temperature, con una diminuzione di oltre dieci gradi complessivi.



Gli interventi

I vigili del fuoco hanno effettuato dieci interventi per alberi o rami caduti sulle strade, infissi o tettoie pericolanti. A Porto Recanati un ramo si è conficcato nel parabrezza di un’auto in movimento, illesa la conducente. Panorama imbiancato dalla neve sui monti Sibillini, il manto bianco è sceso fino a quote di media collina sino a circa 500 metri di altitudine per la prima vera nevicata di un autunno che ha faticato ad arrivare. Sorpresa anche lungo la costa dove la perturbazione fredda ha causato la caduta di graupel, neve gelata che ha regalato in tarda mattinata un aspetto invernale anche a Civitanova Marche, con chicchi gelati simili alla grandine, formatisi in quota a causa delle temperature molto fredde, che hanno imbiancato tetti e case, qualche fiocco di neve si è visto anche a Montecosaro.

Graupel caduto anche sul valico delle Fornaci a Visso, dove a terra si è registrato qualche centimetro di neve, senza causare problemi alla viabilità. Circa 10-15 i centimetri di neve caduti in montagna, non sono sufficienti ancora per sciare ma nella giornata di oggi a Pintura di Bolognola dalle 10 apre il tappeto della Madonnina, per far risalire slittini e bob, dei tanti appassionati pronti a gustare la prima neve. Anche a Frontignano di Ussita e Sassotetto di Sarnano piste da sci imbiancate.

Stagione sciistica sui Sibillini, al via il 2 dicembre. Ecco dove

Il via ufficiale alla stagione sciistica per il momento è previsto per il prossimo 2 dicembre a Bolognola e Frontignano, data indicativa dell’8 dicembre per Sassotetto e Santa Maria Maddalena di Sarnano. Il freddo gelido permetterà di attivare gli impianti di innevamento artificiale, anche se l’auspicio è che nei prossimi giorni possa arrivare altra neve in quota, regalando un manto bianco che permette di sciare con neve naturale. Pochi i centimetri di neve caduta a Camerino, San Ginesio, Sarnano e Cingoli, che hanno imbiancato i tetti nelle zone oltre i 500 metri, a metà giornata precipitazioni nevose anche a 200 metri sul livello del mare, hanno regalato solo un colpo d’occhio invernale senza lasciare nessuna traccia. Nessuna criticità per la circolazione dei veicoli nella giornata di ieri, ma solo tanto freddo e le prime gelate notturne in gran parte della provincia. Da oggi le temperature dovrebbero risalire leggermente.