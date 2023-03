MACERATA - Un uomo che mostra i genitali al parcheggio Garibaldi di Macerata. A dare l’allarme è stata una studentessa universitaria che ha avvertito le forze dell’ordine e ha messo in guardia altre persone tramite una segnalazione sul gruppo Instagram Spotted Unimc.





«Attenzione - ha scritto sulla pagina social - c’è un uomo al parcheggio Garibaldi appoggiato a un’auto con i genitali fuori dai pantaloni. Ero ferma allo stop e ha provato ad avvicinarsi alla mia macchina. Sono riuscita a chiudermi dentro e partire prima che riuscisse ad avvicinarsi».

La giovane ha subito avvertito le forze dell’ordine che si stanno occupando degli accertamenti del caso. Un grande spavento per la studentessa che si trovava nel parcheggio Garibaldi ma anche per chi si è imbattuto nella stessa presenza.



Pare comunque che non sia stata l’unica segnalazione e che quello di lunedì non sia stato un caso isolato in città. Rafforzati da tempo i controlli da parte delle forze dell’ordine, soprattutto nelle zone più a rischio e nelle ore notturne in cui è più facile che i malintenzionati, favoriti dalla minore visibilità, possano agire indisturbati.

Particolare attenzione durante le notti della movida universitaria, durante le quali il centro storico di Macerata si riempie di giovani che vogliono trascorrere una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.