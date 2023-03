Blitz dei carabinieri nei cantieri del sisma: rilevate 13 violazioni e sanzioni per 53mila euro

MACERATA - Il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Macerata con l’ausilio del personale del Gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia ed in sinergia con i militari delle Compagnie carabinieri di Tolentino, Macerata e Civitanova Marche, hanno eseguito una serie di accertamenti relativi alla vigilanza straordinaria nei cantieri edili che si è tenuta nei territori di questa provincia in virtù delle ingenti risorse destinate per la ricostruzione post-sisma.

In particolare gli accertamenti hanno interessati i comuni di Macerata, Tolentino, Caldarola e Civitanova Marche a cui hanno partecipato anche i carabinieri delle locali stazioni.



Nello specifico sono state ispezionate 13 aziende e identificati 38 lavoratori ed elevate 13 prescrizioni inerenti violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Elevate ammende per un totale di euro 53.240 euro e sanzioni amministrative per un totale di 6mila euro.