MACERATA - Caro energia, a Macerata le luci dei monumenti saranno spente dalla mezzanotte. Il sindaco Sandro Parcaroli ha predisposto, tramite una circolare interna indirizzata ai Servizi Tecnici del Comune, lo spegnimento dei monumenti della città a partire dalla mezzanotte. Una misura che molte altre città hanno deciso di adottare in un momento in cui il caro bollette pesa sulle casse comunali come per famiglie e imprese.



«Gli straordinari e repentini aumenti dei costi relativi all’energia elettrica e al gas – ha detto il sindaco Parcaroli - impongono l’applicazione di misure straordinarie volte alla riduzione dei consumi energetici e al contenimento della spesa per le bollette che molto incide nel bilancio comunale. Ci auguriamo che arrivino risorse da parte del Governo per coprire l’aumento di spese che, inevitabilmente, colpisce anche gli enti comunali». La decisione del primo cittadino di Macerata arriva nell’attesa che vengano presi provvedimenti su più ampia scala. «In attesa di provvedimenti generali - rimarca - abbiamo deciso, con responsabilità e mossi da buonsenso, di spegnere anticipatamente le luci dei monumenti per contrastare il caro energia. Anche agli uffici comunali saranno indicate le regole di buona prassi finalizzate al risparmio energetico» ha concluso il primo cittadino.



Nella misura adottata dal Comune di Macerata, tra i monumenti che si spegneranno dalla mezzanotte rientrano le luci dello Sferisterio, del Monumento ai Caduti e degli altri monumenti della città. Il provvedimento sarà adottato a partire dal 6 novembre e fino a data da destinarsi. Le luci saranno spente a partire dalla mezzanotte sino all’orario programmato di accensione.



Nel frattempo bisognerà vedere quale sarà la scelta del Comune in merito alle luminarie natalizie. È questo infatti un altro tema dibattuto nei centri dell’intera provincia dove le posizioni dei sindaci sono contrastanti. C’è chi punta al risparmio, pur impegnandosi a mantenere l’atmosfera natalizia per invogliare i cittadini a vivere il cuore della città e chi invece ha già deciso che sulle luci di Natale non ci saranno risparmi così da favorire il movimento e il commercio.