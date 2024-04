MACERATA «Sono molto contento, felice, emozionato e soprattutto riconoscente nei confronti di tutta la città per la decisione di intitolare lo stadio Helvia Recina a mio padre». Parole che tradiscono una certa emozione quelle di Gianluca Brizi, figlio di Pino, venuto a mancare meno di due anni fa all’età di 80 anni. Giovedì prossimo, 18 aprile, alle 15,30 si terrà la cerimonia di intitolazione dello stadio comunale Helvia Recina a Pino Brizi, a seguire si svolgerà un triangolare di calcio fra le formazioni giovanissimi di Maceratese, Portorecanati e Robur Macerata.

L’iter

L’iter burocratico è arrivato a conclusione dopo che due anni fa il consigliere comunale Andrea Perticarari aveva proposto di contitolare lo stadio al calciatore. L’amministrazione comunale, attraverso l’assessore Riccardo Sacchi, aveva instradato poi la pratica voluta e approvata da tutto il consiglio comunale. E in poco tempo ecco che lo stadio della città affiancherà al nome Helvia Recina quello di Brizi, un po’ come accade facendo le debite proporzioni con San Siro-Meazza a Milano. «È stato un percorso tutto sommato rapido rispetto alle tempistiche previste dalle leggi che indicano in dieci anni dalla morte il tempo necessario per le intitolazioni - prosegue Gianluca Brizi - e qui si è arrivati, grazie a una deroga, a farlo in meno di due. Quello che mi preme sottolineare è che non si tratta di celebrare la personalità di mio padre, che come tutti sanno è stata una persona che rifuggiva dai riflettori, era schivo, per lui contavano i fatti, l’esempio che ha sempre dato in campo e fuori. Con un occhio particolare sempre rivolto ai ragazzi, ai settori giovanili che pure ha allenato durante la sua carriera. Spero che giovedì possano partecipare tante vecchie glorie della Maceratese, ex giocatori da lui allenati. Abbiamo provato anche a interpellare la Fiorentina per una presenza del club viola a questo evento, ma proprio in quella giornata la squadra giocherà nelle coppe europee e quindi non potranno esserci dirigenti toscani a Macerata».

La cerimonia

Alla cerimonia, oltre a Gianluca parteciperà anche la sorella Michela e, se le condizioni di salute lo consentiranno, pure la moglie di Pino, Lena. «Saranno apposte due targhe allo stadio con l’intitolazione a mio padre, una in tribuna e l’altra sopra la biglietteria - conclude Gianluca Brizi -. Resterà sempre stadio Helvia Recina con accanto il nome di Pino Brizi questo lo voglio specificare perché so che i tifosi ci tengono anche al nome storico dell’impianto. Credo che sia giusto poi che ci sia un torneo con squadre giovanili a ricordare come anche partendo da una città di provincia si può arrivare in serie A se ci si applica, si lavora sodo e si è determinati». Dal canto suo il sindaco Sandro Parcaroli ha sottolineato come «siamo davvero orgogliosi di intitolare lo stadio comunale a Brizi, un maceratese che ha dato lustro alla città e che dallo sport locale è arrivato a toccare la sfera del calcio nazionale dimostrando nel campo, come nella vita, i solidi e sani valori dello sport» mentre l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi, ha ricordato la figura di «un uomo simbolo dello sport, un fuoriclasse che ha dato lustro alla nostra città. Brizi rappresenta un patrimonio che abbiamo il dovere di valorizzare e lo facciamo dedicandogli lo stadio comunale».