I ladri smurano la cassaforte e fuggono con 40mila euro di gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA- Approfittano dell’assenza dei proprietari per ripulire la loro abitazione. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi attorno all’ora di cena in via Panfilo: i ladri hanno smurato la cassaforte e si sono portati via gioielli per diverse decine di migliaia di euro, attorno a 40mila, secondo le prime stime. I ladri hanno agito in una casa a schiera.Stando agli elementi raccolti dagli investigatori, i banditi sono riusciti a entrare forzando una tapparella con molta abilità, facendo in modo di non far scattare il sistema di allarme; poi, hanno forzato la finestra e una volta all’interno si sono messi alla ricerca di oggetti di valore, riuscendo ad arrivare alla cassaforte. I banditi non si sono persi d’animo, l’hanno smurata e infine l’hanno aperta. All’interno erano custoditi i gioielli della famiglia e i banditi hanno fatto piazza pulita. Poi, hanno fatto perdere le loro tracce.