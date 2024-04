MACERATA In attesa dell’avvio dei cantieri dell’intervalliva a tenere banco sono le polemiche tra i partititi, in particolare attivate dall’opposizione. Ad affrontare oggi la questione è il capogruppo del Partito democratico Narciso Ricotta che ha presentato un’interrogazione al sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli.

La posizione

L’atto dell’esponente democrat parte con una serie di premesse: «Il Comune di Macerata a seguito di protocollo di intesa del 2014 è uno dei finanziatori dell’opera denominata intervalliva di Macerata per il tratto che dalla strada statale 77, in località Campogiano di Corridonia, prevede un nuovo svincolo della superstrada che arrivi fino a località Pieve di Sforzacosta e da lì fino a via Mattei. Il 20 dicembre dell’anno scorso il presidente della Regione Acquaroli annunciava la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell’opera per 87 milioni di euro; in effetti in pari data nella Gazzetta ufficiale veniva pubblicato dall’Anas - incaricata dalla società Quadrilatero - detto bando di gara che, però, indicava l’importo complessivo dell’appalto nella cifra di 56 milioni di euro con un valore inferiore, rispetto a quello annunciato, di ben 31 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle offerte o manifestazioni di interesse scadeva il 31 gennaio 2024». Fatte queste considerazioni il capogruppo comunale del Partito democratico Narciso Ricotta passa alle richieste: «Si chiede all’amministrazione comunale quale soggetto partecipa al finanziamento dell’opera, quale sia il reale costo attuale del collegamento stradale, se l’opera attualmente sia interamente finanziata o lo sia solo in parte, se siano state presentate offerte o manifestazioni di interesse entro la data di scadenza del bando». Intanto fonti Anas rendono noto che sono nove le offerte arrivate alla stazione appaltante per la gara legata alla realizzazione dell’intervallava di Macerata.