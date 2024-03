ANCONA Una conferma che vale alle Marche 100 milioni di euro in più. Il governo ha infatti approvato ieri, nella seduta del Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) il Contratto di programma 2021-2025 tra Ministero dei Trasporti e Anas che, tra le altre misure, finanzia con 100 milioni il completamento della Pedemontana delle Marche nel tratto da Fabriano Est a Fabriano Ovest.

L’assist



A questo si aggiunge il completamento del finanziamento per interventi già programmati sulla Fano-Grosseto tra il 2024 e il 2025 e sulla Statale 78 Picena. Uno scatto in avanti per far uscire le Marche dall’isolamento a cui sono condannate da tempo immemore. Sono soprattutto i 100 milioni aggiuntivi sulla Pedemontana a far esultare Palazzo Raffaello, che la considera la madre di tutte le opere infrastrutturali. «Un altro tassello fondamentale per collegare il nostro entroterra», il commento del governatore Francesco Acquaroli seguito all’annuncio della sottosegretaria al Mef Lucia Albano.



Il piano



Per l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, «è stata recepita l’ossatura del Piano regionale delle infrastrutture Marche 2032, con interventi sulle strade della nostra regione, dalla Fano-Grosseto alla Pedemontana delle Marche da Ascoli Piceno ad Urbino, fino all’Intervalliva Tolentino-San Severino in provincia di Macerata». «Questa è la migliore risposta ad anni di no, mancati interventi e mancata pianificazione», osserva la segretaria regionale della Lega Giorgia Latini.



Gli step



Nello specifico, nel 2024 è previsto il via al primo stralcio del tratto Fabriano-Sassoferrato e di alcuni lotti nel Centro-Sud della Pedemontana. Nel 2025, invece, sarà la volta delle varianti di Mercatello sul Metauro e Urbania lungo la Fano-Grosseto e del lotto tra Umbria e Galleria della Guinza, sempre sulla E78. Avanti si vada.